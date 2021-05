Fluidra dispara el seu benefici el primer trimestre fins als 67,3 milions

La multinacional del sector de la piscina Fluidra ha disparat el seu benefici net el primer trimestre del 2021 fins als 67,3 milions d'euros, que suposa multiplicar per 42 els registrats en el mateix període del 2020, després que les hagi augmentat les vendes el 61%. Els tres primers mesos de l'any han estat de rècord per a la companyia líder en equipament de piscina i wellness, que ha aconseguit unes vendes de 508 milions d'euros gràcies a l'impuls de la piscina residencial, que ja va fer pujar els resultats de la firma el 2020. La bona evolució del negoci ha portat Fluidra, que va entrar al març a l'Ibex, a millorar les perspectives per al 2021, amb una previsió d'augment de vendes d'entre el 25% i el 30% a tipus de canvi constant, i d'entre el 23,7% i el 24,7% del marge ebitda. Segons les dades que va donar a conèixer ahir al regulador borsari CNMV, el benefici de caixa net va arribar el primer trimestre als 81,5 milions, el 359,9% més, alhora que l'ebitda (benefici brut d'explotació) va aconseguir els 119,5 milions, el 232,7% més.