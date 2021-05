El Govern proposa ampliar els ERTO fins al 30 de setembre

El Govern central proposa prorrogar els Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre amb unes condicions semblants a les actuals, segons van informar ahir fonts del diàleg social. Així ho va comunicar l'Executiu de Pedro Sánchez en la primera reunió de la Comissió Tripartida per pactar l'allargament del sistema de protecció d'ocupació més enllà del 31 de maig. La patronal, els sindicats i el Govern central van coincidir en la necessitat de perllongar la vigència del mecanisme que ha permès suspendre temporalment la feina de gairebé 3,5 milions de persones a l'Estat durant la crisi de la covid-19.

Els pròxims dies els representants sindicals i patronals estudiaran la proposta del Govern i la comissió es tornarà a reunir la setmana que ve. A la sortida de la reunió, la secretària confederal d'Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, va assegurar que la trobada havia sigut «una presa de contacte» i que «la notícia més important és que els ERTO es mantindran». «Hi haurà nou acord fins al 30 de setembre i l'aposta per mantenir l'eina mentre durin les dificultats econòmiques per la pandèmia continuïn vigents», va afegir.

El sistema d'ERTO actual manté la clàusula que prohibeix a les empreses d'acomiadar en 6 mesos i simplifica diversos tràmits: pròrroga automàtica i més facilitats per passar d'un ERTO per força major a un per impediment d'activitat.

Segons les últimes dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social, hi ha 136.500 catalans inclosos en un expedient temporal, després que la xifra disminuís en 21.000 persones entre març i abril.