Grup Costa Automoció canvia de mans per la jubilació d'Albert Costa

El proper dilluns tindrà lloc e relleu de la responsabilitat de la manresana Grup Costa Automoció. Albert Costa, l'actual propietari, es jubila el dia 10 i n'agafarà el testimoni Miquel Àngel Vilar.

Justament aquest dilluns farà 63 anys de la fundació de l'empresa, llavors Taller Costa, a càrrec de Prudenci Costa, pare d'Albert Costa. L'empresa va començar al carrer Sant Bartomeu 41 de la capital del Bages. Costa reparava turismes, camions i autocars. Especialista en electricitat de l'automòbil, Albert Costa recorda que «era ben conegut pels seus invents». De fet, l'empresa, al llarg del temps, ha proporcionat solucions innovadores per al sector, com en la reparació de carburadors i preparant vehicles de carreres d'arreu. Albert Costa apunta que l'empresa va ser la primera de l'Estat a aportar solucions en el cervells dels vehicles. L'empresa va ser premiada a l'ExpoBages 1998 per la Cambra de Manresa.