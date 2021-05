«La nova app és un aparador digital pel comerç local»

Delocaly és una nova aplicació mòbil per dinamitzar el consum local i la compra presencial. L'han ideat i desenvolupat quatre joves enginyers per ajudar al comerç de proximitat en la transformació digital.

Com funciona Delocaly?

És un aparador digital en forma d'aplicació mòbil. Combina la intel·ligència artificial amb la geolocalització per fer arribar un producte o servei al seu client ideal. Es fa tot a través d'una app molt senzilla que permet exposar els productes i serveis del comerç, promocions o esdeveniments, així com generar una visibilitat dirigida. A més, integra tots els canals de comunicació i xarxes socials per centralitzar les publicacions, i una eina de fidelització per fer repetir a clients ocasionals.

A qui va dirigida la plataforma?

És atractiva per tot professional de proximitat que busqui la manera d'arribar al seu públic objectiu, ja sigui del mateix municipi o de fora; atraient inversió exterior. Tot i que és interessant sobretot per comerços de proximitat i restauració, l'aplicació és molt útil per a tot tipus de professional o autònom de serveis, despatxos professionals, productors i artesans, cultura, oci, clubs esportius, salut i bellesa o fins i tot hostaleria o entitats sense ànim de lucre que vulguin fer ressò d'esdeveniments. I pel que fa als consumidors, l'aplicació t'ofereix tot allò que busques ordenat primer per proximitat, i en segon lloc, per gustos o interessos.

Un usuari que es descarregui l'app què hi trobarà?

D'entrada, l'aplicació sortirà a tot Manresa amb establiments i negocis locals de tot tipus, incloent restauració, oci i estètiques, amb el catàleg dels principals productes o serveis, promocions i esdeveniments.

Delocaly també compta amb una sèrie de funcionalitats per als comerços, productors, serveis... I permet campanyes dinamitzadores per ajuntament o associacions comercials oi?

Una de les funcionalitats més potents que podem integrar són campanyes dinamitzadores orientades a ajuntaments o associacions comercials, que poden ser públiques o restringides a nivell municipal o segons agrupacions o centres comercials. Aquestes campanyes son bàsicament promocions, gamificacions o reptes i bons de fidelització. Sempre orientat a incentivar el consum local.

Potenciar el comerç local i la compra presencial. Aquesta és la idea. És la primera app d'aquestes característiques?

És la idea i un repte alhora. Normalment la gent està acostumada a la compra per Internet perquè moltes vegades sabem què volem comprar però no pas a quina botiga trobar-ho, i la impaciència ens incita a comprar online. Per això hi ha tants Marketplace; malgrat què els comerços prefereixen la compra presencial. Nosaltres volem girar la truita amb una aplicació que es diferencia del mercat aportant una visibilitat dirigida i la implementació arreu del territori.

Quan estarà disponible?

Sortirem a Manresa el primer de juny i ens estendrem arreu del territori, consolidant i replicant per seguir creixent i oferir millors serveis i funcions.

Com a enginyers s'han reinventat i han apostat per tirar endavant el projecte. Han comptat amb suport i assessorament?

Gràcies a l'ajuda i orientació de BBVA i de la nostra assessora, tot ha estat més fàcil i àgil. Venim d'altres sectors i en mig any hem canviat de sector, creant un producte amb IA i una empresa amb tot el què això suposa i que no sabíem. L'atenció és molt ràpida i efectiva i sempre hi són, estem molt agraïts.