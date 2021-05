Tremosa demana al govern espanyol que faciliti l'arribada d'una planta de bateries interessada en Catalunya

El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha demanat al govern espanyol facilitar l'arribada d'una planta de bateries que vol a instal·lar-se a Catalunya. El conseller ha assegurat que diverses multinacionals globals han mostrat el seu interès per invertir en el territori. Entre aquestes, ha destacat l'interès d'una fàbrica de bateries, a qui el Govern ja hauria ensenyat diverses ubicacions que compleixen amb els requeriments de l'empresa de tenir un milió de metres quadrats per desenvolupar, aigua abundant i connexió elèctrica, entre altres. El conseller ha advertit del "risc" de perdre la inversió per la falta d'agilitat del govern espanyol i li ha reclamat "concretar" els fons europeus per facilitar l'arribada de l'empresa.

En una entrevista a TV3, Tremosa ha assegurat que el projecte es podria haver anunciat fa "diverses setmanes", però que actualment està aturat per la falta de "concreció" del govern espanyol. "Si avui mateix el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme dona el vistiplau a l'emplaçament a Catalunya, podem fer públic aquest anunci", ha assegurat.

Segons el conseller, l'empresa "només vol invertir a Catalunya, a cap altre lloc d'Espanya", ja que "només" aquesta comunitat reuneix les condicions de mà d'obra qualificada, pimes solvents i un entorn de molts sectors europeus. "Fa temps que tenim el projecte sobre la taula i l'empresa està esperant el pronunciament del govern espanyol", ha lamentat.

El titular d'Empresa i Coneixement ha alertat del "risc" de perdre la inversió i ha demanat al govern espanyol "concretar" els fons europeus. "Hem perdut inversions perquè l'Estat no ha fet les inversions que tocava. Que no ens torni a passar el mateix amb la planta de bateries", ha advertit.

Tremosa ha assegurat que hi ha 1.000 projectes a Catalunya sobre la taula i ha recordat que els fons europeus no poden destinar-se a despesa corrent, sinó que s'han d'invertir en la transformació del teixit productiu.

La reobertura dels sectors econòmics

Per altra banda, el conseller d'Empresa i Coneixement ha assegurat que el departament "acompanyarà" tots els sectors empresarials a Salut. En concret, Tremosa s'ha referit a la proposta de la patronal de l'oci nocturn FECASARM de fer una prova pilot el 21 de maig per repartir 4.000 persones en una desena de locals sense restriccions horàries.

El conseller ha assegurat que hi ha "contacte diari" amb el sector de l'oci nocturn i no ha descartat que aquests establiments puguin obrir a l'aire lliure o amb una ventilació adequada. En qualsevol cas, ha recordat que l'última paraula la tindrà el departament de Salut.

Respecte a la reclamació de PIMEC d'ajornar la taxa turística, Tremosa ha afirmat que es tracta d'un ingrés de 75 milions d'euros per als comptes de la Generalitat. "Hem de veure com evoluciona el turisme", ha manifestat.

El conseller ha assegurat que el Govern estudiarà la proposta, però ha afirmat que la Generalitat rep "el 95% de les queixes i només cobra el 5% dels impostos".

Tremosa també s'ha referit a la possibilitat de suspendre temporalment les patents de les vacunes i ha afirmat que "canviar les regles de joc a mig partit no sempre dona els resultats esperats".