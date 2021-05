Els turistes internacionals a Catalunya el primer trimestre baixen el 89,9% per la covid

Catalunya va rebre 224.907 turistes internacionals el primer trimestre del 2021, el 89,9% menys respecte al mateix període del 2020, per les restriccions per frenar la tercera onada de la covid-19. Per altra banda, la despesa dels viatgers estrangers es va situar al voltant dels 200 milions entre gener i març, el 91,3% menys en comparació de l'any passat. Malgrat la forta davallada, Catalunya es manté com la segona comunitat que rep més estrangers (acumula el 17,5% dels visitants), superada només per les illes Canàries (20,5%), segons les enquestes de moviments turístics a les fronteres (Frontur) i de despesa turística (Egatur), publicades a l'Institut Nacional d'Estadística.

Només el març, a Catalunya hi van arribar 85.622 visitants estrangers, el 78,5% menys en termes interanuals. Es tracta de la caiguda menys accentuada dels últims dotze mesos, tot i que també cal recordar que l'estat d'alarma es va aplicar a mitjans de març de l'any passat i, per tant, el turisme ja va notar els efectes de la pandèmia aquell mes.