El 71% de les companyies de cosmètica mantenen o pugen la facturació el 2020

El 71% de les empreses del sector de la cosmètica han mantingut la facturació (32%) o l'han incrementat (39%) el 2020, segons el IV Baròmetre de Beauty Cluster. La xifra contrasta amb el 29% de companyies amb una disminució d'ingressos durant la pandèmia. La principal activitat de les empreses amb una puja d'ingressos ha estat la fabricació d'ingredients, principis actius i/o essències per a tercers. Per altra banda, el 84% de les firmes ha mantingut la plantilla (47%) o ha incorporat nous empleats (37%) el 2020, pel 16% que n'ha acomiadat. Per al 2021, el 38% de les companyies té previst incorporar nous empleats, el 55% mantindrà els llocs actuals i només el 4% té previst acomiadar. Així mateix, el 55% de les empreses preveu augmentar les vendes, el 33% mantenir-les i el 7% reduir-les. De les firmes que estimen incrementar la facturació el 2021, més del 50% calculen un creixement per sobre del 10%.