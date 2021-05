L'economia de Catalunya entra en recessió tècnica el primer trimestre

El PIB català va caure el 4,3% interanual durant el primer trimestre del 2021, després de registrar un descens del 0,9% entre l'octubre i el desembre del 2020, segons l'estimació avançada de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Com que són dos trimestre consecutius de caiguda, tècnicament es tracta d'una recessió. Tots els sectors mostren una evolució favorable respecte del trimestre anterior, encapçalats per la indústria, que augmenta l'1,9% en un any, i torna a assolir taxes positives i properes a les del 2019. La caiguda és la mateixa que la registrada per l'economia espanyola però és més acusada que la de la mitjana europea, on el sotrac es va limitar al -1,7% durant el primer trimestre de l'any. En termes intertrimestrals, el PIB va caure el 0,4%, una dècima superior a l'espanyola (-0,5%) i idèntica a l'assolida a la UE.

L'Idescat destaca l'evolució positiva d'àmbits com ara la metal·lúrgia, que mostra senyals d'una «forta recuperació» de l'activitat, així com la indústria química, que presenta un «bon dinamisme», i que han propiciat l'evolució favorable del sector. Així doncs, entre els mesos de gener i març, l'activitat industrial va augmentar l'1,9% interanual, després que al quart trimestre del 2020 caigués el 4,8%, i va tornar a assolir taxes positives amb valors propers als de l'any 2019. En els tres primers mesos de l'any, els serveis van registrar una caiguda del 5,9%, però amb signes d'una «certa recuperació», de més de quatre punts respecte del descens del quart trimestre del 2020 (-10,1%). Aquest sector encara es va veure condicionat per les restriccions de la mobilitat, fet que dificulta la recuperació de branques essencials com són la de la restauració, l'hoteleria, les agències de viatges i el transport aeri.

En canvi, les de les activitats postals i l'edició mantenen una progressiva millora en el seu nivell d'activitat. La construcció va notar un descens de l'11,5%, cosa que representa una millora de gairebé cinc punts respecte de les dades del darrer trimestre del 2020 (-16,3%). Finalment, l'agricultura, amb una variació interanual de l'1,2%, millora en més de dos punts el seu darrer registre.