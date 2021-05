La producció industrial a Catalunya es dispara el 15,9% al març

La producció industrial a Catalunya es va disparar el 15,9% en termes interanuals el mes de març. Segons les dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es tracta de l'increment més gran des de l'abril del 2008, quan l'Índex de Producció Industrial (IPI) a Catalunya va créixer el 16%. El fort augment corresponent al tercer mes d'aquest any compensa la davallada de l'índex registrada el març de l'any passat, coincidint amb la declaració de l'estat d'alarma. Llavors, la producció industrial va reduir-se el 13% i, els mesos d'abril i maig, va encadenar caigudes entorn el 30%, les més accentuades de la sèrie històrica. A Catalunya, destaca l'evolució de la producció de béns de consum duradors, que al març va augmentar el 50,1% respecte al mateix mes del 2020. Al conjunt de l'Estat, la producció industrial va incrementar-se un 15,1% durant el tercer mes de l'any, una dada que no es registrava des de l'abril de 1997, quan l'IPI va experimentar un creixement del 17,8%.