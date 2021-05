Centenars de treballadors del BBVA tallen la circulació a la Via Laietana per reclamar la retirada de l'ERO

Centenars de treballadors del BBVA s'han manifestat aquest dilluns a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona, davant l'antiga seu de Caixa Catalunya –ara integrada al BBVA-, contra l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afecta gairebé 3.800 empleats a tot l'Estat. La plantilla, que estava convocada a les sis de la tarda, ha desplegat una pancarta davant l'edifici i, posteriorment, ha tallat la circulació de la Via Laietana durant més d'una hora. A la mateixa hora, empleats del BBVA també han fet concentracions a quinze ciutats de l'Estat, entre elles Tarragona, Girona i Lleida. Per altra banda, els sindicats ja han anunciat que repetiran mobilitzacions de forma periòdica contra l'expedient durant les pròximes setmanes.

La concentració ha començat a la plaça Antoni Maura i s'ha desplaçat per la Via Laietana fins arribar a la plaça Ramon Berenguer, uns metres més avall. Durant la manifestació s'han escoltat crits de "Onur a l'atur" –fent referència al conseller delegat de l'entitat, Onur Genç-, "BBVA, retira l'ERO ja" o "no som números, som famílies".

Al final de la concentració, portaveus dels sindicats han llegit un manifest conjunt oposant-se a l'ERO plantejat per l'empresa. En l'escrit, acusen el BBVA d'aprofitar la crisi de la covid-19 per justificar una reestructuració de plantilla "sense precedents" i consideren que l'expedient és "un missatge de menyspreu a la plantilla i a la ciutadania". "El plantejament és immoral, mancat de qualsevol ètica i respecte a les persones", subratllen.

Alhora, creuen que l'ERO és "un menyspreu als milers de clients que perden la xarxa d'oficines i l'assessorament financer proper" i "un insult" a la plantilla de Catalunya. "El BBVA s'ha consolidat a Catalunya gràcies a l'adquisició de Catalunya Banc i Unnim", recorden. "Un cop té l'oliva, el banc escup el pinyol, que som les persones treballadores", afegeixen.



Preocupació a peu de carrer



La manifestació d'aquest dilluns ha comptat amb la participació de tots els sindicats del banc, però també amb bona part de la plantilla que té l'entitat a la demarcació de Barcelona. Entre els treballadors, l'opinió era unànime. La preocupació de la plantilla arran de l'ERO és "molt alta", especialment a Catalunya. Així ho ha subratllat un dels empleats presents a la manifestació, Francesc Cortés, que porta 25 anys vinculat a l'entitat. "La situació és especialment complicada pels treballadors de més de 50 anys, perquè tenim hipoteques, fills, i haver de fer front a una situació com aquesta en plena crisi és molt complicat", comenta.

En la mateixa línia s'ha expressat un altre empleat del banc, Albert Grau, qui considera que l'ERO "no és just" després de veure com l'entitat "presumia de beneficis" aquest primer trimestre. "El missatge que volem transmetre és que estem units i que volem unes millors condicions; que l'ERO sigui el menys traumàtic possible", ha dit.

Des dels sindicats també han destacat el clima "d'enuig generalitzat" i l'actitud dels treballadors, que demanen "més accions" per frenar l'ERO. "Tenim la previsió de fer concentracions cada setmana fins a arribar a jornades de vega perquè el banc sigui conscients que els treballadors no som números", ha comentat la secretària general del Sindicat d'Estalvi de Catalunya (SEC) del BBVA, Raquel Puig.

De fet, des dels sindicats recorden que el sector bancari "no està acostumat a manifestar-se", però insisteixen que, davant una solució "salvatge", no hi ha més alternativa.



Catalunya, la comunitat més afectada

Les concentracions celebrades a les quatre capitals de província catalanes han estat les més multitudinàries de l'Estat, segons els sindicats. En bona part, això es deu al fet que Catalunya és la comunitat més afectada per l'ERO del BBVA. L'entitat té previst retallar gairebé 1.200 llocs de treball al país, un 30% sobre el total de l'Estat, i reduir en 204 el nombre d'oficines, l'equivalent al 38% de la xarxa actual.

La demarcació de Barcelona és la més afectada en termes absoluts, amb una retallada de 836 llocs de treball, una xifra que equival al 26% de la plantilla actual. Tarragona, en canvi, és la més perjudicada en termes percentuals, amb 185 acomiadaments (el 35,4% sobre la plantilla actual). A Girona, el BBVA té intenció de fer 92 acomiadaments (28,7% sobre la plantilla a la demarcació), mentre que la xifra a Lleida és de 84 treballadors (29% sobre el total).



Unes condicions de sortida "absurdament insuficients"



La setmana passada, empresa i sindicats van començar el període formal de consultes després que el BBVA entregués l'informe tècnic on es justifica l'acomiadament col·lectiu i on s'especifiquen les condicions de sortida dels treballadors.

Pels majors de 63 anys, l'entitat ofereix una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, el mínim exigit per la llei. Pel col·lectiu d'entre 58 i 62 anys –i amb una antiguitat mínima de 15 anys- l'oferta és del 65% del seu salari anual fins als 63 anys, descomptant la prestació per desocupació i abonant el conveni especial de la Seguretat Social fins als 63 anys.

Quant als treballadors de 56 i 57 anys –i també amb una antiguitat mínim de 15 anys- l'oferta és del 60% del seu salari anual fins als 63 anys, descomptant novament la prestació per desocupació i abonant el conveni especial de la Seguretat Social, en aquest cas, fins als 61 anys. Pel que fa a la resta de treballadors, la indemnització és de 27 dies per any treballat, amb un màxim de 18 mensualitats.

Pels sindicats, la proposta de l'entitat és "absurdament insuficient", i exigeixen que la principal via de sortida siguin les prejubilacions amb millors condicions. En aquest sentit, defensen que s'ampliïn els rangs d'edat i que els acomiadaments siguin "voluntaris", tot evitant "mesures traumàtiques" per qualsevol col·lectiu.