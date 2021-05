Catalunya preveu recuperar aquest any fins a 13.000 milions de despesa turística

La Generalitat de Catalunya ha dissenyat un pla de reactivació del turisme que preveu reconquistar aquest 2021 entre el 50 i el 60 % del volum de viatgers que Catalunya va rebre el 2019, cosa que suposaria recuperar entre 11.000 i 13.000 milions d'euros de la despesa turística. El pla de reactivació, que va presentar ahir en conferència de premsa el conseller d'empresa, Ramon Tremosa, consta de més de 30 accions de promoció que busquen especialment atreure el turista internacional i està dotat amb 6,5 milions d'euros.

Tremosa va destacar la importància del turisme internacional per a Catalunya, que suposa aproximadament el 50% del nombre de viatgers però representa fins al 86% de la despesa turística. «Creiem que és una estimació raonable recuperar entre 11.000 i 13.000 milions de la despesa turística a finals d'any, sempre que es doni l'escenari d'una vacunació creixent per aconseguir la immunització de ramat en pocs mesos», va assegurar el conseller.

El 2020, el sector turístic de Catalunya va facturar 6.033 milions d'euros de viatgers nacionals i internacionals, el 84,1% menys que l'any anterior, quan va arribar als 37.842 milions. Respecte al turisme internacional, Catalunya va registrar una caiguda del 80% d'aquests visitants (3,9 milions pels 19,3 milions del 2019) i la despesa que van fer es va reduir el 82,9% fins als 3.600 milions, molt lluny dels 21.318 milions d'un any abans. El sector turístic, un dels més afectats per la covid-19 i integrat per més de 78.000 empreses, gran part pimes, representava abans de la irrupció de la covid-19 el 12% del PIB i el 14% de l'ocupació. El pla presentat per Tremosa, amb el director general de Turisme, Octavi Bono, i el de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), David Font, es dirigeix a recuperar la demanda i a transformar el sector, i es compta amb els fons europeus del Next Generation.

Per reactivar la demanda, la Generalitat, en coordinació amb Turisme de Barcelona i les diputacions, farà actuacions de promoció presencials i virtuals i se centrarà especialment a atreure el turista internacional. Entre altres fires i esdeveniments del sector, Catalunya participarà a Fitur (Madrid), B-Travel (Barcelona), ILTM Àsia-Pacífic (Singapur), World Travel Market (Londres) i ITB Xina (Xangai), i alhora es durà a terme una gira per Londres, París, Berlín i Madrid per captar turistes als principals mercats catalans.

Els responsables de l'estratègia turística de Catalunya han assegurat que els indicadors apunten que la reactivació del sector vindrà especialment pels viatgers de destinacions properes i que el cotxe guanya protagonisme.