El Govern ha aprovat la llei que estableix la condició d'assalariats per als repartidors de plataformes digitals, els anomenats riders, després d'un acord que els sindicats veuen insuficient perquè deixa fora altres falsos autònoms que treballen en altres sectors.

El Consell de Ministres va aprovar ahir, dos mesos després de signar un acord amb patronal i sindicats, el decret llei que estableix la condició d'assalariats per als repartidors de plataformes digitals i que dona un termini de tres mesos perquè les empreses s'hi adaptin.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta tercera i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va explicar que la llei parteix de la premissa que els treballadors de les plataformes són laborals. Així, tenen tots els drets que recull l'Estatut dels Treballadors, sobre organització, sindicació, protecció social, cotitzacions i salari. La norma modifica així l'Estatut dels Treballadors i determina la presumpció de laboralitat de les activitats de repartiment o distribució de qualsevol mena de producte o mercaderia a través de la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball a través d'una plataforma digital. És la primera legislació que incorpora l'accés a la informació de paràmetres, regles i instruccions dels algoritmes dels sistemes d'intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions laborals, inclosa l'elaboració de perfils dels treballadors. «Els canvis tecnològics són imparables», va dir Díaz, que va afegir que tothom ha de saber «quines són les raons que motiven certes decisions empresarials», cal saber «què amaga l'algoritme». CCOO va valorar que la llei va en «la bona direcció» perquè reforça la laboralitat dels riders i obliga les empreses a oferir transparència sobre els algoritmes, tot i que no és prou ambiciosa. El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, va subratllar que la llei «és molt important» i, tot i que no és una regulació global de les plataformes, «resol un problema gravíssim de seguretat dels treballadors del repartiment a domicili; hi guanyaran els treballadors, la Seguretat Social i el país». Centenars de repartidors pro autònoms es van manifestar ahir per criticar no haver estat a les negociacions i van reclamar als diputats que no validin una normativa. Altres associacions, com Riders x Drets, consideren la norma «insuficient».