L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) considera que el dèficit de l'Estat espanyol serà del 3,5% el 2024, tres dècimes més que la previsió del Govern inclosa al Programa d'Estabilitat. Segons l'ens, el deute el mateix any serà del 112,4% del PIB, un element que, avisa, serà un «important factor de vulnerabilitat per a l'economia espanyola». Segons l'AIReF, el programa espanyol no té una orientació fiscal a mitjà termini, i no inclou les implicacions macroeconòmiques i fiscals de les inversions i reformes vinculades al Pla de Recuperació i Resiliència. A l'informe, l'AIReF assegura que el Programa d'Estabilitat d'Hisenda «no compleix l'objectiu de constituir un instrument d'orientació de la política fiscal a mitjà termini». Per això, l'AIReF recomana «completar l'estratègia fiscal» per arribar a dèficit «suficient per reconduir el deute cap a camins més sostenibles que redueixin la vulnerabilitat de l'economia espanyola». Això, diu comporta integrar les implicacions de les reformes i inversions derivades dels fons europeus.