La comarca de l'Anoia rebrà un total de 2,1 milions d'euros de fons europeus per desenvolupar el projecte Mobility Lab Anoia. Es tracta d'una iniciativa relacionada amb la mobilitat intel·ligent que inclou la creació d'un laboratori al Campus Motor de Castellolí i de diferents àrees de testatge del vehicle connectat i autònom. «L'Anoia s'ha de convertir en un territori i d'investigació d'allò que ha de ser el vehicle de la propera generació», va detallar el vicepresident primer del Consell Comarcal de l'Anoia, Jordi Cuadras. El projecte està impulsat pel Consell Comarcal, la UOC, el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, la Unió Empresarial de l'Anoia i l'Ajuntament de Castellolí.

La Generalitat ha atorgat a la iniciativa anoienca un Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), en el marc de la RIS3CAT i el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de la Unió Europea, que assumeix la meitat del cost total del projecte. Amb aquesta inversió, les entitats participants promouran actuacions relacionades amb la investigació i la promoció del vehicle connectat i autònom.

Durant els propers dos anys es portaran a terme diverses accions entre els socis que lideren el projecte, com la captació d'iniciatives empresarials i productives al voltant del vehicle connectat i autònom; la recerca i la investigació; la qualificació professional dels llocs de treball i la retenció de talent. A més, es promourà que empreses del sector de l'automoció o les universitats puguin fer proves al laboratori que es crearà a les instal·lacions del Campus Motor Anoia i que s'anomenarà Laboratori de Mobilitat Intel·ligent.

D'altra banda, està previst que es creï a Castellolí una àrea de testatge on les empreses podran provar els vehicles. Segons va detallar l'alcalde del municipi, Joan Serra, la idea és que a les vies urbanes de Castellolí s'instal·lin diferents sensors per connectar els vials amb els vehicles. És a dir, «els vehicles que hi circulin rebran un senyal i, per exemple, seran alertats que passen per damunt d'un pas de vianants», apunta Serra. La idea és que aquestes àrees de testatge també puguin posar-se en altres municipis de l'Anoia.

Cuadras va dir que, a través d'aquest projecte, «el que fem és aixecar el dit i dir que volem ser protagonistes de la transició digital del vehicle». «La idea és que aquí es pugui generar un coneixement i que després es posi a disposició de les empreses del món de l'automoció», va afegir Cuadras, que va indicar que «esperem que tot això tingui també un retorn per a l'economia del territori». En el mateix sentit es va expressar el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, que va destacar que la comarca es convertirà en un «laboratori de la mobilitat connectada».

Un dels socis del projecte també és el Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya, que agrupa més de 200 empreses del sector de l'automoció. El gerent del Clúster, Josep Nadal, va apuntar que les tecnologies que es fan servir avui dia «quedaran obsoletes en poc temps» i, per això, considera necessari «invertir en el coneixement i crear aquest ecosistema on les empreses podran testejar noves tecnologies».