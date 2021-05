L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) aposta per augmentar l'impost de successions per frenar les desigualtats i la «pressió» sobre les finances públiques derivades de la covid-19. En un informe sobre la fiscalitat de successions i donacions, l'OCDE defensa que l'impost de successions «pot jugar un rol important» en el context actual per afrontar la «concentració de la riquesa». Entre els països analitzats, Corea del Sud, Bèlgica i França són els que més recapten per aquest impost. En aquests països, la recaptació per aquest concepte representa més de l'1% del total. En el cas d'Espanya, aquesta la recaptació representa el 0,58%, cinc dècimes per sobre de la mitjana de l'OCDE.

Dels 37 països membres de l'OCDE, 24 tenen un impost sobre herències o donacions. Amb tot, l'informe de l'organisme alerta que en general aquests impostos generen pocs ingressos. Segons l'informe, aquest impost només representa el 0,5% de la recaptació fiscal dels països de l'OCDE. «La desigualtat en la riquesa de les llars s'ha mantingut alta al llarg del temps als països de l'OCDE», apunta l'informe, que subratlla que la tendència indica que es «reforçarà la concentració de la riquesa».

D'altra banda, l'estudi indica que la pandèmia ha posat «sota més pressió» les finances dels estats i que, per tant, l'augment de l'impost de successions és una manera «d'aconseguir més ingressos per abordar les desigualtats». «La crisi impulsarà probablement la reflexió sobre la necessitat de tenir una font d'ingressos que ha estat infrautilitzada i que a més és compatible amb l'objectiu de reduir la desigualtat», subratlla l'OCDE.