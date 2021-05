El nombre d'empreses constituïdes a l'abril es dispara un 700% en un any

El nombre d'empreses constituïdes a Catalunya l'abril va ser de 1.591, el 703,5% més que el mateix mes del 2020, quan hi havia confinament domiciliari, i només se'n van crear 198, segons el Col·legi de Registradors. En canvi, comparat amb l'abril del 2019, la xifra és encara el 6,6% inferior. A l'Estat, el nombre de constitucions va pujar el 278% interanual el quart mes de l'any, fins a 8.782 noves empreses, un increment també motivat per la caiguda d'activitat l'abril del 2020. En l'àmbit estatal, la comparació amb el 2019 és favorable i s'han creat el 5,8% més d'empreses. Per comunitats i comparat amb el 2019, Madrid ha augmentat el 10,9% el nombre de constitucions, fins a2.150. L'increment més pronunciat ha estat a Cantàbria, amb una puja del 69,5% i 59 noves companyies, seguida de Múrcia, amb el 33,5% i 200 empreses. D'altra banda, els descensos més grans han estat a La Rioja (30,8% i 39 empreses), i Canàries (15,5% i 336).