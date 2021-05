Taurus entra al mercat de l'energia fotovoltaica d'autoconsum

L'urgellenca Taurus Grup ha entrat al negoci de les energies netes creant la marca Taurus Renovables i amb l'objectiu de «democratitzar i fer accessibles les instal·lacions de panells solars d'autoconsum», segons ha indicat la companyia en un comunicat. L'objectiu és que unes 5.000 llars disposin de plaques fotovoltaiques al 2023 i facturar uns 35 milions d'euros en aquest període. Es preveuen crear entre 100 i 150 llocs de treball, entre els directes i els indirectes. Segons l'empresa, aquest sistema representa un estalvi de fins a un 70% en la factura del subministrament elèctric i s'amortitza en un termini d'entre 3 i 5 anys. Els ´kits' que ofereix Taurus es poden instal·lar tant en habitatges particulars com en comunitats de veïns. La companyia assegura que per menys de 5.000 euros es poden col·locar panells de darrera generació de 3,6 KW i arribar a instal·lacions de 10KW per uns 13.000 euros.