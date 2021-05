Arrenca el desplegament estratègic de l'Àrea 5G a la Catalunya Central per fer les empreses més competitives

La Catalunya Central ha posat en marxa un projecte de desenvolupament territorial per implantar la tecnologia 5G, fer les empreses més competitives i incrementar la cohesió al territori. Amb el nom d'Àrea 5G, l'impulsa la Generalitat amb la col·laboració de Mobile World Capital Barcelona, la Fundació i2CAT, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Vic i Creacció. Concretament, aquesta àrea es desplegarà a Osona, Moianès, Berguedà i Bages i se centrarà en sectors com l'agroalimentari, la indústria 4.0, els drons i l'habitabilitat rural per combatre el despoblament. Aquest mes iniciaran les sessions de treball amb els agents per dissenyar projectes estratègics i, al mateix temps, accelerar el desplegament 5G per fer-los realitat.