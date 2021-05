El CIO gestiona un nou punt d'atenció laboral per a persones LGTBI+ a Manresa

En el marc de la programació d'actes de celebració de 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, i amb l'objectiu de donar una atenció especialitzada en els processos de recerca de feina i inserció laboral, Manresa estrena un nou Punt d'Atenció laboral per a les persones LGTBI+ de la ciutat, ubicat al Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), a la plaça Cots, número 5-7, de Manresa.

Aquesta nova iniciativa oferirà una atenció individualitzada per part d'una tècnica formada en diversitat afectiva, sexual i de gènere que acompanyarà les persones LGTBI+ que s'hi dirigeixin, en el procés d'orientació laboral, recerca de feina, assessorament en formació i portarà a terme un seguiment en el procés d'inserció laboral per evitar situacions de discriminació. Les persones interessades hi poden contactar a través del correu electrònic cio@ajmanresa.cat o bé trucant al telèfon 938776490.