Aldi ampliarà el 50% la superfície del seu centre logístic de Masquefa

Aldi iniciarà durant la primera meitat d’aquest any les obres per a l’ampliació de la seva plataforma logística situada a Masquefa. Es tracta d’una ampliació de 13.100 m2 que s’afegeixen als 29.640 m2 de superfície de l’actual plataforma, i que permetrà donar suport al creixement de la cadena de supermercats a Catalunya. La previsió és que l’ampliació de l’estructura finalitzi a principis de 2022.

Les obres d’ampliació, que es duran a terme dins de la mateixa parcel·la en la qual opera Aldi i contemplen la creació de 7.450 m2 de càmeres frigorífiques. A més, les noves instal·lacions comptaran amb panells fotovoltaics que permetran generar gran part de l’electricitat consumida a la plataforma i estaran equipades amb il·luminació led.

«És un orgull que empreses com Aldi segueixin invertint a la zona i creant llocs de treball. Masquefa es troba en un punt estratègic i això ha permès acollir inversions privades des de fa anys; però és una necessitat i celebrem que es plantegi també inversió pública a la zona, com ho és la de l’Estat planificant la B-40 i la de la Generalitat apostant pel desdoblament de la B-224. Esperem que aquestes infraestructures millorin en el futur l’accessibilitat de la plataforma logística d’Aldi i facilitin que s’instal·lin al nostre territori altres empreses per desenvolupar la seva activitat», assegurava en una nota feta pública ahir per la companyia Xavier Boquete, alcalde de Masquefa.

L’objectiu de l’ampliació de la plataforma logística de Masquefa és «poder donar resposta a l’expansió prevista per als propers anys a Catalunya i a les Balears», explica Alexandre Pagès, director d’Expansió d’Aldi.