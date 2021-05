Una agenda "ambiciosa" de reformes estructurals, un pla de consolidació pressupostari i un programa per definir l'ús dels fons Next Generation EU. Aquests han de ser, segons el Banc d'Espanya, els tres pilars principals per transformar l'economia espanyola i encarar la recuperació postpandèmia.

En el seu informe anual, el regulador ha assenyalat quins són els grans reptes de l'economia espanyola i quines han de ser les polítiques clau per evitar que l'Estat quedi enrere en el camí de la recuperació. Segons el Banc d'Espanya, les prioritats a curt termini passen per allargar els ERTO i les moratòries, mentre que a llarg termini aposta per les ajudes directes i la millora dels procediments de reestructuració i liquidació d'empreses.