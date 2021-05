La Comissió Europea empitjora les previsions econòmiques del govern espanyol i preveu que el PIB creixi un 5,9% aquest any. Els càlculs de primavera de l’executiu europeu que s’han presentat aquest dimecres rebaixen així l’estimació de l’executiu espanyol, que a l’abril va pronosticar un augment del PIB del 6,5% el 2021.

El nou càlcul de la Comissió Europea, però, augmenta en tres dècimes la previsió de l’executiu europeu del febrer. La darrera estimació de la Comissió Europea apunta que l’economia espanyola recuperà el nivell previ a la covid-19 el 2022 amb un creixement del 6,8%.

Aquesta xifra és dues dècimes inferior a l’estimada pel govern espanyol però millora en un punt i mig el càlcul del febrer de la Comissió Europea.

Amb aquesta previsió, Espanya és l’estat de la Unió Europea que més creixerà aquest any després d’haver patit la pitjor caiguda de l’economia el 2020 amb una disminució del PIB del 10,8%. A l’eurozona, la Comissió Europea calcula un augment del PIB del 4,2% aquest any i del 4,4% el que ve. En el conjunt de la Unió Europea, el creixement projectat per l’executiu europeu és del 4,2% el 2021 i del 4,4% el 2022.