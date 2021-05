El consum de moda ha començat a recuperar-se «molt lentament» el primer trimestre, segons el panel de consum de producte de moda del Clúster Català de la Moda (Modacc) i l’empresa especialitzada en estudis de mercat Kantar. El gener i el febrer han tancat amb una caiguda de vendes del 27,4% respecte al 2020. Al març, els ingressos del sector han estat un 10% inferiors a les xifres del 2019 i constaten un inici «tímid» de la recuperació. El primer trimestre, la despesa per client ha estat de 144,6 euros, un 20% per sota del consum mitjà del 2019 i per sota dels 155,6 euros del primer trimestre del 2020.

Per categories, moda interior d’home, calceteria i íntim de dona han tingut «molt bon comportament», amb una puja anual de vendes del 19,5%, el 10,5% i el 7,4%, respectivament. Les categories de moda exterior i bany, molt vinculades a l’activitat social i d’oci, han continuat mantenint tendències negatives.