El preu de la gasolina i el gasoil ha tornat a pujar aquesta última setmana, gairebé un 1% en els dos casos, i el preu de la primera arriba a cotes de juny del 2019, quan encara no havia començat la pandèmia, i el del gasoil retorna als nivells que hi havia en la segona setmana de febrer del 2020, abans que la Covid es disparés i es confinés la població.

Segons les dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) difoses aquest dijous, la gasolina és un 0,98% més cara que en la setmana anterior i el seu preu mitjà és d’1,344 euros, mentre que el del gasoil, que s’ha elevat un 0,93%, arriba als 1,199 euros.

La gasolina és ara un 25,14% més cara que fa un any i el gasoil un 22,35%, quan al maig els seus preus van marcar mínims en l’any. En la mateixa setmana del maig del 2020, la gasolina remuntava dos cèntims després d’haver marcat el seu mínim anual la setmana anterior, la del 4 de maig del 2020.

El gasoil, per la seva banda, marcava el seu mínim anual, en baixar a la setmana de l’11 de maig del 2020 fins als 0,98 euros i el seu preu continuava baixant després de quedar-se en l’última setmana d’abril per sota de l’euro, una cota que no va superar fins a l’1 de juny del 2020.

Fins i tot amb aquests descensos ocasionats per la caiguda de la demanda per la pandèmia i els preus del cru, els preus dels carburants el maig de l’any passat no van ser els més baixos de la història. La gasolina es va quedar en els nivells del març del 2016 i el gasoil de l’abril d’aquell mateix any, que un excés d’oferta i una demanda feble van portar al petroli als seus pitjors registres des del 2004.

Aquest 2021, el preu mitjà de la gasolina acumula una pujada del 13,51% i el del gasoil del 12,16%. La gasolina ha pujat un 2,21% en l’últim mes i el gasoil l’1,70%, i la primera encadena quatre setmanes consecutives d’ascensos i el gasoil tres, després de caure lleument en la setmana del 12 d’abril.

Malgrat les pujades, els preus d’aquests carburants continuen estant lluny dels màxims històrics als quals van arribar el setembre del 2012, i la gasolina és actualment un 11,7% més barata que llavors i el gasoil un 17,02%. La gasolina i el gasoil d’automoció van marcar el seu preu rècord la setmana del 3 de setembre del 2012, quan es van situar en 1,522 i 1,445 euros, respectivament.

Amb els actuals preus, omplir un dipòsit de 55 litres amb gasolina costa 73,92 euros i amb gasoil 65,94. Fa un any posar la mateixa quantitat de gasolina costava 59,07 euros (14,85 euros menys que ara) i si el que es posava era gasoil 53,90 euros (12,04 euros menys).