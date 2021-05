Tres infermeres de Tarragona han creat una empresa per fer tests de covid-19. La principal particularitat és que tant les PCR, com els tests d'antígens com les serologies les fan al lloc on desitgi el client. La companyia l'han anomenada Freecov i l'han engegada fa poques setmanes. El fet que siguin professionals col·legiades fa que puguin emetre certificats de negativitat que són vàlids, per exemple, per viatjar en avió. També han rebut diferents encàrrecs de grups esportius i de persones que volen conèixer el seu estat immunològic i ja han pensat en oferir els seus serveis a esdeveniments com casaments o concerts. Fins i tot a hotels de la Costa Daurada que vulguin facilitar tests als seus clients abans que tornin al seu país d'origen.

Les impulsores de la iniciativa són dues germanes i la seva tieta, que treballen en hospitals del Camp de Tarragona. Una de les germanes, Gemma Esteve, indica que són la primera empresa d'aquestes característiques de la regió i creu que poden arribar a cobrir les demarcacions de Tarragona, Lleida i Barcelona. De moment ja han començat a fer difusió per xarxes socials i pàgina web. La idea de crear Freecov la van tenir arran de treballar esporàdicament per altres empreses que es dediquen a aquest àmbit. "La més gran de l'Estat és de Madrid i subcontracta infermeres d'aquí", explica Esteve. El principal tret diferencial és que es desplacen fins al lloc que demana el client. "Així s'estalvien l'espera i el desplaçament i els és més còmode", apunta. A més, afirmen que ofereixen "preus ajustats", amb descomptes per grups. Així, una prova PCR a una persona costa 120 euros, però pot baixar fins als 99 si el grup és nombrós. Amb els tests ràpids d'antígens el cost oscil·la entre els 12 euros i els 35.Comunicar els positiusPer poder disposar dels tests i analitzar les mostres han fet un acord amb un laboratori de Barcelona. Allà hi envien les proves PCR i serologies, per tal que s'analitzi si la persona és positiva o negativa. En cas que qualsevol dels tests doni positiu, ho comuniquen al Departament de Salut per tal d'iniciar el protocol establert.

Amb tot, les emprenedores són conscients que Freecov no tindrà gaire recorregut, ja que un cop la majoria de la població estigui immunitzada i caigui el nombre de contagis i l'afectació social del virus, l'empresa deixarà de tenir sentit. De moment però, consideren que hi ha una oportunitat de mercat. Un dels factors que pot condicionar la seva implantació és el fet que les farmàcies puguin començar a distribuir tests d'antígens entre la població. Tot i això, Esteve comenta que no les preocupa perquè consideren que s'adrecen "a un públic més específic". Entre els clients que ja han tingut hi ha grups de crossfit de Tarragona. Els esportistes les van contractar perquè anessin al seu gimnàs a fer-los tests d'antígens, ja que la competició en la qual havien de participar el cap de setmana els ho exigia. Van fer unes 25 proves i totes van donar negatives.