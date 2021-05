Una agenda «ambiciosa» de reformes estructurals, un pla de consolidació pressupostari i un programa per definir l’ús dels fons Next Generation EU. Aquests han de ser, segons el Banc d’Espanya, els tres pilars principals per transformar l’economia espanyola i encarar la recuperació postpandèmia. Al seu informe anual, el regulador assenyala quins són els grans reptes de l’economia espanyola i quines han de ser les polítiques clau per evitar que l’Estat quedi enrere en el camí de la recuperació. Segons el Banc d’Espanya, les prioritats a curt termini passen per allargar els ERTO i les moratòries, mentre que a llarg termini aposta per les ajudes directes i la millora dels procediments de reestructuració i liquidació d’empreses.

A l’informe, l’organisme recorda que l’Espanya ha estat un dels països més afectats per la pandèmia, amb una caiguda del PIB del 10,8% el 2020. Tot i que reconeix que el procés de vacunació i la millora de l’entorn exterior ha reduït part de la incertesa econòmica, recorda que l’impacte de la crisi sanitària serà «relativament persistent» i que els nivells de PIB registrats a finals del 2019 no es tornaran a registrar, almenys, fins al 2023.

Per al regulador bancari, les perspectives de l’economia espanyola estan condicionades «no només a la superació de la crisi sanitària actual, sinó també a una sèrie de reptes estructurals d’una elevada transcendència». En aquest sentit, destaca que cal dissenyar una estratègia «integral» de reformes estructurals «ambicioses i amb vocació de permanència».

En primer lloc, subratlla la necessitat de desplegar polítiques que «afavoreixin el creixement empresarial i estimulin l’acumulació de capital humà i tecnològic». També demana «corregir l’elevada dualitat entre treballadors temporals i indefinits», revisar «en profunditat» les polítiques actives d’ocupació i reforçar la sostenibilitat del sistema públic de pensions. Tot això, basant el creixement econòmic en un model «més sostenible» per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Quant a l’estratègia pressupostària, el Banc d’Espanya veu necessari mantenir el to «expansiu» de la política fiscal en la crisi actual. Amb tot, opina que, un cop estabilitzada la recuperació, s’aposti per un sanejament dels comptes públics que incrementi el marge d’actuació davant futures crisis. En relació amb aquest darrer punt, la institució sol·licita una revisió del sistema tributari espanyol per tal d’aconseguir una recaptació fiscal «suficient» per finançar els nivells de despesa del futur.

El regulador insisteix en ‘la motxilla austríaca’

El Banc d’Espanya insisteix en la instauració de l’anomenada ‘motxilla austríaca’, un sistema en què cada treballador té un fons que s’utilitzaria com a subsidi d’atur o complement de la jubilació. El regulador creu que part dels recursos dels Next Generation EU es podrien utilitzar inicialment per sufragar la transició cap a aquest nou sistema, ja que es mantindrien els drets d’indemnització dels contractes vigents.