El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha exigit a les administracions «responsabilitat» i que busquin els «consens» per ampliar l’aeroport del Prat amb l’allargament de la tercera pista i la construcció d’una terminal satèl·lit. «No ens podem permetre el luxe de perdre aquesta gran oportunitat que pot representar posar una altra vegada Barcelona al món», va subratllar Sánchez Llibre, que va recordar que l’actuació representaria una inversió de 1.700 milions d’euros entre el 2022 i 2026. Va insistir que suposaria augmentar la capacitat de l’aeroport dels 55 als 70 milions de passatgers, la creació de 350.000 llocs de treball entre directes i indirectes i l’aportació de dos punts més de la infraestructura al PIB català, del 6,8% al 8,9%. «Ja n’hi ha prou, sí a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona-el Prat», va remarcar més d’un cop Sánchez Llibre, que va voler recuperar el lema que fa dos mesos va utilitzar a l’acte amb empresaris per reivindicar a les administracions que se centressin en la recuperació i coincidint amb les protestes per l’empresonament del raper Pablo Hasél.

Sánchez Llibre va defensar reiteradament la necessitat d’arribar a un «gran pacte institucional» entre les administracions, començant per Aena, de la qual va dir que caldria que també es posés d’acord amb el Port de Barcelona, passant per l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l’AMB i els ajuntaments del Baix Llobregat.