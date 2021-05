Inditex tancarà vuit botigues a Catalunya el segon trimestre per seguir el seu pla de reestructuració, que té com a objectiu tancar més de mil establiments a tot el món. Segons va informar Comissions Obreres (CCOO) en un comunicat, això suposarà la reubicació de 44 empleats amb contracte indefinit al país. Catalunya, juntament amb Madrid, és la segona comunitat més afectada pel pla entre els mesos de juny i agost. A l’Estat, la companyia té previst abaixar la persiana de 56 locals, i Andalusia és el territori més perjudicat (19 tancaments). Quant al nombre de treballadors, la plantilla afectada pels tancaments augmenta fins als 475 empleats. Si bé Inditex va garantir la reubicació dels treballadors afectats en botigues properes i sense pèrdua d’hores de contracte, CCOO exigeix el compliment d’aquestes condicions per evitar episodis de conflictivitat laboral. El sindicat recorda que, en els processos anteriors, tan sols el 60% de les reubicacions s’han ofert a la mateixa província.