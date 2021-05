El sector turístic sortirà al carrer diumenge a la tarda per «donar visibilitat» a la seva situació davant la «criminalització» que se n’ha fet. El Col·legi Oficial de Professionals de Turisme de Catalunya (COPTUR) reclama «suport» a les administracions davant la forta caiguda d’ingressos, la «falta de compensacions» pel tancament de les empreses i la incertesa. En concret, demana una «participació estratègica» entre les administracions i els professionals del sector, ajudes directes per garantir l’ocupació, programes de formació i una «presència significativa» del sector en els fons europeus. Per «donar visibilitat» a la situació del sector, COPTUR ha impulsat una concentració diumenge a les sis de la tarda al passeig de Gràcia de Barcelona. «No és una manifestació, és una jornada festiva del sector turístic», va matisar la vicepresidenta de la comissió gestora del col·legi, Anna Sànchez.