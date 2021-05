Amazon ha generat més beneficis no tributats que els impostos que ha pagat l’última dècada, segons una investigació de la Universitat de Londres encarregada per l’Esquerra Unitària Europea (GUE/NGL). L’informe publicat ahir insinua que la multinacional dirigida per Jeff Bezos ha utilitzat uns 13.400 milions de dòlars en pèrdues de les filials internacionals per compensar guanys i rebre una rebaixa fiscal. En canvi, al llarg de la seva història, el grup Amazon ha pagat poc més 11.700 milions de dòlars en impostos, segons les estimacions dels investigadors, que acusen la multinacional d’utilitzar Luxemburg com a centre d’una trama internacional per esquivar impostos. «Amazon opera amb un esquema d’arbitratge fiscal coordinat a través de Luxemburg», diu l’estudi. Segons el document, la companyia desvia les pèrdues d’altres filials a la subsidiària de Luxemburg per «obtenir beneficis fiscals».