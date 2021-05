La compravenda d’habitatges va augmentar el 34,3% al març a Catalunya en relació amb el mateix mes del 2020, fins als 8.105, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’INE. Es tracta de la xifra més alta des del gener del 2008 (8.159) i no superava les 8.000 des del gener del 2019 (8.012). Quant al seu règim, 7.452 d’aquests eren habitatges lliures i 653 de protecció oficial i segons el seu estat, 1.456 eren nous i 6.649 de segona mà. En comparació a febrer, es va produir un augment del 25,4%. A l’Estat, van tenir lloc 47.332 compravendes d’habitatge, el 32,4% més que al març del 2020 – a mitjan mes ja es va declarar el primer estat d’alarma- i el 9,6% més que al febrer. El 91,3% dels habitatges transmesos per compravenda al març van ser lliures i el 8,7% protegits. En termes anuals, la xifra d’habitatges lliures transmesos per compravenda va pujar el 32,9% i els protegits un 26%. Quant al seu estat, el 21,4% eren nous i el 78,6% de segona mà.