El Govern obrirà dilluns, 17 de maig, a les nou del matí la tercera línia d’ajudes per als establiments d’oci nocturn i parcs infantils privats tancats per les restriccions de la pandèmia. La línia, dotada amb 14,1 nilins d’euros, se suma als 15,5 milions que el Departament d’Empresa i Coneixement ja ha distribuït al sector des de l’esclat de la pandèmia. Les sol·licituds es podran fer de forma telemàtica a través del Canal Empresa i el tràmit es tancarà el 31 de maig a les dues del migdia. Com va informar la Generalitat la setmana passada, els establiments d’oci nocturn podran rebre un ajut màxim de 70.000 euros i les subvencions per als parcs infantils privats arribaran als 15.000 euros. A la nova línia s’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes dedicades a l’oci nocturn tancats des de l’agost passat.