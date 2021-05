El tràfic de contenidors al port de Barcelona entre gener i abril d’aquest any ha pujat el 8,5% respecte al dels quatre primers mesos del 2019. Així, el tràfic en aquest període ha superat les xifres anteriors a la crisi del coronavirus. En total, el tràfic de contenidors va sumar 1.223.614 TEU (unitat de mesura de capacitat de transport de mercaderies) els primers quatre primers mesos de l’any, xifra que si es compara amb la del 2020 creix el 29,5%. Quant al tràfic total, també està a punt d’assolir els nivells prepandèmia, ja que només està l’1,1% per sota en comparació dels quatre primers mesos del 2019. També es confirma la tendència positiva, amb 21.908.203 tones, el 12,1% més que el 2020. Segons Port de Barcelona, destaca el bon comportament del comerç exterior, i especialment els contenidors d’exportació, amb el 18,3% més el primer quadrimestre, i se situen molt per sobre dels d’importació.