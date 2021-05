El 2050 la xarxa elèctrica de la Unió Europea haurà de ser 100% renovable, però un sistema elèctric, les fonts del qual són de difícil gestió com ho són el vent, el sol o l’aigua, exigeix comptar amb una alta capacitat d’emmagatzemament elèctric. La dificultat de gestió d’aquestes fonts naturals suposa un repte tecnològic que ha tornat a posar en solfa les centrals hidroelèctriques, però no les tradicionals sinó les de tipus reversible o de bombeig. El maig del 2020, la Comissió Europea va publicar «L’Estudi d’emmagatzemament d’energia: contribució a la seguretat en el subministrament elèctric d’Europa», en què es destacava la importància que arribaran a tenir les solucions innovadores d’emmagatzematge energètic per garantir la integració i el màxim rendiment de l’energia renovable a la xarxa de la Unió Europea. Aquest mateix estudi indica que actualment la principal tecnologia d’emmagatzemament energètic a la UE és l’hidroelèctric de bombeig o reversible. Les centrals hidroelèctriques reversibles consten de dos embassaments d’aigua a diferent nivell, un canal d’alimentació per connectar-los i una central hidroelèctrica equipada amb turbines de bombeig. Aquest sistema no és innovador , ja que fa dècades que s’utilitza, com és el cas de la central de Sallente-estany Gento, inaugurada el 1985, però els darrers anys s’estan aplicant noves tecnologies amb l’objectiu de combinar la generació d’electricitat amb l’emmagatzemament a gran escala dels excedents energètics procedents de fonts renovables. D’aquesta manera es persegueix emmagatzemar aigua en aquelles hores de menor activitat «hores vall», bombejant aigua amb l’electricitat sobrant, per deixar-la en les hores de més demanda «hores cresta» , que aporta estabilitat, seguretat i sostenibilitat al sistema elèctric, i es comporta com una mena de bateria gegant. A hores d’ara, aproximadament el 39% del total de l’energia elèctrica generada a Espanya té com a origen les fonts renovables, entre elles la hidroelèctrica, tot i que el pes d’aquesta en el total ha anat baixant. L’any 2010 va ser el de màxima producció amb aquesta tecnologia amb un total de 41.834 GWh generats, i des de llavors aquesta quantitat d’energia generada ha anat minvant any rere any, fins als 24.710 GWh de l’any 2019. Davant d’aquesta situació cal preguntar-se per les raons d’aquest descens en una font d’energia amb llarga tradició a Espanya i a Catalunya. En un estudi de la REE (Red Eléctrica de España), se citen 3 motius principals per aquesta caiguda de generació força significativa, aquests són: la manca d’inversió, l’escassa rendibilitat i l’absència d’innovació, que ha convertit el parc hidràulic en un conjunt d’instal·lacions obsoletes. L’actual política energètica de la UE ha donat lloc a un gir de 360 graus per al sector hidràulic. Al document que el gener del 2020 va presentar el Govern espanyol a les autoritats comunitàries, s’indica que Espanya pretén reduir els propers deu anys un 23% les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte als emesos el 1990. Una de les eines per aconseguir-ho és que el 2030 d’una potència elèctrica total instal·lada de 160 GW, 45 GW hauran de tenir un origen renovable. Per arribar a gestionar els excedents que aquesta energia pot ocasionar, sobre tot en «hores vall» s’haurà d’incrementar la capacitat d’emmagatzematge en 6 GW, i si volem evitar la utilització de bateries monstruoses, de durada limitada i reciclatge indeterminat, caldrà augmentar les inversions en innovació tecnològica en les infraestructures hidràuliques, respectant un règim sostenible dels rius i cabals. Investigadors de l’UPC estan duent a terme importants projectes a escala europea com l’anomenat a AFC4Hydro, que té com a objectiu dissenyar i validar un sistema de control per a turbines hidràuliques que avaluarà en temps real la salut estructural de la turbina i en millorarà el rendiment. A la UPM, un grup d’investigadors estan treballant en la integració de volants d’inèrcia a les centrals d’emmagatzemament per bombeig. Per avançar en aquests projectes es requereix la col·laboració de diferents disciplines en l’àmbit de l’enginyeria com la hidràulica, la mecànica, l’electricitat, l’electrònica, les màquines elèctriques, la informàtica, la química, fins i tot podríem parlar del tèxtil en l’àmbit del desenvolupament de teixits tècnics. Serà important, doncs, que no oblidem l’aigua com un recurs, que, a part de permetre’ns la subsidència, és una font d’energia que en el passat ens va permetre el desenvolupament i que en el futur, ben gestionada, serà fonamental per nodrir-nos d’una energia més neta. Voldria aprofitar aquestes ratlles per reclamar la recuperació del Grau en Electricitat que en el seu moment es va perdre com a especialitat que es podia estudiar a l’UPC Manresa, i que estic convençut que és i serà molt necessari per al nostre territori.