8.000 veïns de Manresa es podran descarregar bons de descompte per bescanviar als comerços no essencials, estètiques i restauració de la ciutat. Cada persona en podrà descarregar, com a màxim, cinc, i la compra mínima per poder-los fer servir serà de 25 euros. Així, els bons permetran obtenir un descompte directe de 5 euros per cada 25 euros de compra. En total, l'Ajuntament crearà 40.000 bons i hi destinarà 200.000 euros en dues fases, la meitat per a cadascuna d'elles. La primera s'iniciarà l'1 de juny i s'allargarà fins al 19 de juliol. Amb aquesta campanya, l'Ajuntament vol reactivar l'economia de la ciutat ara que les restriccions són més flexibles. Segons calcula, l'impacte de la mesura serà, com a mínim, d'1 MEUR.