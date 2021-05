L’Escola Montserrat de Formació Professional de Sant Vicenç de Castellet organitza Vincles, un acte de reconeixement a les empreses que contribueixen al desenvolupament personal i professional dels alumnes. L’acte, que consistirà en una entrega de guardons i una taula rodona sobre la responsabilitat social corporativa, tindrà lloc dijous al Castell de l’Oller del Mas a les 6 de la tarda. Daniel Mauriz Vidal, director de l’Escola Montserrat, destaca «la implicació del teixit empresarial, cabdal per assolir la formació i posar en valor el talent de l’alumnat».

Es lliuraran 8 distincions que portaran el nom de diferents roques i agulles de la muntanya de Montserrat. Els premis tindran lloc anualment. Per començar l’acte es farà una taula rodona amb el nom «Decisions sostenibles» en el marc del programa de Responsabilitat Social Corporativa de l’Escola i organitzada pels alumnes de 2n del cicle formatiu de Grau Superior de Publicitat i Màrqueting. Hi participaran reprsentants de les empreses Oller del Mas, Camàlics, Grup Aquacenter i Killing Weekend (moderats per Antoni Tachó), que explicaran la seva experiència en responsabilitat social i sostenibilitat empresarial.