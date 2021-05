Les empreses del sector del paper de la comarca veuen la substitució del plàstic una oportunitat per al sector. Així ho van concloure en una trobada sectorial organitzada per la Unió Empresarial de l’Anoia. Les empreses assistents a la trobada, del sector de la fabricació del paper, de cartró i també de packaging, van explicar que s’han trobat amb un any complicat, amb pujades i baixades de feina i de subministraments, per les limitacions i restriccions del transport nacional i internacional del paper, una forta pressió a l’alça pel tema del cost de les matèries primeres, sotmès a una gran variabilitat, i les restriccions navilieres i de trànsit marítim. Les empreses van posar de manifest que la progressiva substitució del plàstic pel paper planteja un gran repte i també una oportunitat per al sector. En aquest sentit, entenen que la transformació del sector passa per una necessària revolució digital i tecnològica.