La segona edició de l’esdeveniment insdustrial Workfest, que va néixer fa dos anys a Manresa, es es trasllada a la Sala de Congressos de la Salle Campus de Barcelona en un format híbrid, online i presencial. La jornada té l’objectiu de donar a conèixer les últimes tendències del sector industrial, posar a l’abast metodologies d’empreses de referència i posar en contacte els assistents amb les empreses participants.

L’organitzador de la jornada, que comença a les 9 del matí i s’allarga fins a 6 de la tarda, és el manresà Esteve Pla. «La primera edició va tenir tant èxit que aquest any, per qüestions d’espai i per la necessitat d’aplicar els protocols a causa de la covid, el Kursaal no podia acollir l’esdeveniment i hem buscat l’alternativa a Barcelona, però no descartem tornar a Manresa en un espai més ampli com ara el Palau Firal», explica Pla.

Segons reporta Pla, les entrades per assistir-hi presencialment s’han esgotat. A la jornada hi haurà la presència de 30 speakers que parlaran de diferents àmbits del sector, però «el que realment és innovador és la Challenge, en què participen sis directius que no es coneixen entre ells que han de treballar per tirar endavant el repte», afirma Pla.

El 95% dels assistents al Workfest són directrius d’empreses que «tenen el nexe en comú que disposen de fàbrica», assegura Pla. Els eixos al voltant dels quals gira l’edició d’enguany són la sostenibilitat i la transformació digital, «que és una demanda de la indústria 4.0», diu Pla. L’esdeveniment, que es va celebrar el 2019 a Manresa i impulsat per un equip de joves, es vol equiparar a esdeveniments congressuals com l’Avanced Factories de Fira de Barcelona, afirma el seu impulsor, Esteve Pla.