Catalunya ha recuperat pràcticament l’activitat immobiliària fins als nivells previs a la crisi del coronavirus, segons l’informe ‘Radiografia del mercat de l’habitatge 2020 – 2021: un any de pandèmia’ elaborat per Fotocasa. Un 27% dels catalans han realitzat alguna acció, sigui oferta o demanda d’habitatge, en aquest sector al febrer, lleugerament per sota del 29% registrat en el mateix mes de 2020. En qualsevol cas, Idealista alerta que la recuperació no ha provocat l’aparició de més pisos assequibles, com vaticinaven alguns experts a l’inici de la crisi. El nombre d’habitatges en venda per sota els 100.000 euros s’ha incrementat lleugerament a Barcelona durant la pandèmia, d’un 1,3% del total a un 1,5% el març de 2021. El nombre d’immobles de fins a 200.000 euros també ha augmentat en aquest període. El febrer de 2020, aquest tipus d’habitatges suposava el 16,7% de tota l’oferta disponible, mentre que ara representa el 19,1%.