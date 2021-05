La direcció de Maxion Wheels, l’antiga Lemmerz, ha traslladat al comitè d’empresa la voluntat de reparar la planta de Manresa i mantenir-hi l’activitat, segons van explicar fonts sindicals. Un incendi que dilluns a la tarda va afectar la fàbrica, l’ha deixat, de moment, totalment aturada.

Ara per ara, segons les mateixes fonts no se sap quan es podrà reprendre l’activitat ja que encara no se sap el temps que es necessitarà per reparar els danys provocats pel foc i que ahir encara s’estaven avaluant. Les flames van afectar les quatre màquines on es fa l’assemblatge de les llantes de les quatre línies de producció de l’empresa.

Sigui com sigui, aquesta setmana, però, ja no hi haurà activitat, ja que el mateix dilluns es va comunicar als treballadors que ahir i avui les instal·lacions no estarien operatives i per demà i divendres, ja estava prevista un aturada, en aplicació d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). L’ERTO preveu aturar l’activitat 20 dies el primer semestre d’enguany.

Les fonts consultades obrien la possibilitat a recuperar part de la producció, ja fos fent una part del procés productiu per acabar-lo en una altra planta o recuperant dues màquines d’assemblatge antigues que es conserven a la fàbrica però que s’haurien d’adaptar a les línies actuals. Qualsevol de les dues opcions, però, suposaria una producció inferior a la de fins ara.

Ahir, CCOO va fer públic un manifest de seu suport a la plantilla, formada per 233 persones, en el qual assegurava que vetllarà perquè la situació d’excepcionalitat no afecti els llocs de treball.

L’incendi es va produir dilluns a 3/4 de 7 de la tarda i va generar una densa columna de fum visible es de molts punts del Bages. El foc es va donar per controlat a les vuit i poc abans de dos quarts d’onze de la nit estava extingit. A la nit entre dues i tres dotacions van remullar l’espai per evitar possibles revifades. L’incendi va obligar a evacuar els aproximadament 90 treballadors que hi havia a les instal·lacions, cap dels quals va resultar ferit.