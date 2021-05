La presència de dones als consells d’administració de les empreses cotitzades espanyoles va pujar tres punts el 2020 i es va situar al 26,1%, amb 331 conselleres per les 299 d’un any abans, segons la informació extreta per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) dels informes anuals de govern corporatiu de les societats. El juny passat la CNMV va revisar el seu Codi de Bon Govern i va elevar del 30% al 40% el percentatge de conselleres que haurien de tenir les companyies. Per a això dona un termini fins a finals del 2022, encara que fins llavors el percentatge no ha de ser inferior al 30%.

Hi ha quatre empreses que han aconseguit l’objectiu incrementat del 40%, totes de l’Ibex 35: Banc Santander, amb sis conselleres (40%); CaixaBank, amb sis conselleres (42,86%); IAG, amb cinc conselleres (41,67%) i Red Eléctrica Corporación, amb sis conselleres (50%).