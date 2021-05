La sala SevenSeven de Manresa inaugura avui un nou restaurant que s’ubicarà a la primera planta i a la terrassa superior del local.

Roger Clotet, un dels promotors de la nova proposta gastronòmica i d’oci de Manresa, explica que «el novembre del 2019 van iniciar el projecte de discoteca i sala d’events però amb la pandèmia va quedar parat.I ara, després de 14 mesos d’estar aturats, hem hagut de reinventar-nos i hem apostat per una nova proposta gastronòmica», afegeix Clotet. Així a la primera planta hi ha el Club, la sala de discoteca i esdeveniments, «dotada amb la tecnologia per a una decoració dinàmica i amb un entorn digitalitzat, que també permet fer actes corporatius i de caràcter personal», explica Clotet.

El primer pis s’ha reconvertit en restaurant, que «oferirà productes de mercat i cuina mediterrània, en què destacaran els arrossos, i que s’anomena sala Lilith,«en homenatge a la primera dona de la humanitat», diu Clotet. A dalt, la terrassa superior s’ha transformat en l’SkyBar, un gastrobar, i amb una oferta diferent «amb tapes fredes i calentes, de caràcter més informal», prossegueix Clotet, que afegeix que a l’estiu, després dels sopars i quan la situació ho permeti, «l’espai es convertirà en un local de copes amb bona música en directe». S’obriran tots els migdies i de dijous a dissabte per a sopars i a mesura que es vagin aixecant les restriccions per la pandèmia aniran ampliant l’horari, fins a les 2 de la matinada. Els diumenges, de manera puntual, s’oferiran sopars amb diversitat d’espectacles, com ara cabaret. En una segona fase, hi ha el projecte d’oferir vins amb unes 120 referències.

Els promotors han apostat per fer una oferta diferenciada «és una nova proposta en què en un mateix local pots trobar tres experiències diferents». A més, l’edifici disposa d’un pàrquing am b 80 places.

El nou Seven Restaurant de la sala SevenSeven forma part del Grup Ítaca, amb locals a Manresa, Sant Fruitós i Barcelona.