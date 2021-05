El manresà grup Elde obrirà demà al número 17 del carrer Guimerà de Manresa una segona botiga especialitzada en parament per a la llar i petits electrodomèstics per a la cuina. El nou negoci ocuparà el que fins el gener del 2019 havia estat la històrica General Òptica, que va tancar per jubilació del seu propietari. La surienca Montse Márquez, amb el suport del seu marit, Rubén Álvarez, és la responsable del grup Elde des de fa un any, quan va adquirir el negoci de Jordi Manero i Dolors Fité, els seus fundadors fa gairebé quaranta anys, que llavors es jubilaven. Márquez amplia ara el negoci, amb l’objectiu de guanyar visibilitat a la principal via comercial de la capital del Bages.

A la nova botiga d’Elde s’hi podran trobar robots i bateries de cuina de reconegudes marques com Magimix, Kitchen Aid, Le Creuset o WMF. També s’hi podran trobar des de robots de neteja i aspiradors fins a peladors de verdures, en un ampli assortiment de productes per facilitar les tasques a la cuina. Elde manté la botiga del carrer del Bruc, on hi ha el taller de reparació d’electrodomèstics, des del qual es dona servei a diversos punts de l’Estat. «Som majoristes i servei oficial de més de quaranta marques», explica Márquez. El grup, que dona feina a nou persones, reobre aquests dies l’altre local que té al carrer del Bruc, We Love Cooking, on es fan demostracions dels nous productes a la venda a l’establiment.

«Venir al carrer Guimerà ha estat una oportunitat. Avui els preus de lloguer són pràcticament la meitat de fa dos anys, i hem aconseguit un contracte a llarg termini a un preu raonable», diu Márquez, que assegura que no es farà una inauguració formal del nou establiment: «Els temps no estan per fer ostentació de res, tal com està patint la gent per la covid», diu la propietària del grup.

L’obertura a Guimerà ha obligat a condicionar a fons l’establiment, l’interior del qual s’ha fet completament nou. Es tracta d’un espai de 100 metres quadrats per a venda al públic, al rovell de l’ou comercial de Manresa. Márquez va contemplar altres opcions, com els antics locals de Terra, a la prolongació Guimerà, o de la sabateria Casas, a Sant Domènec. Però el del número 17 de Guimerà, davant la parada d’autobusos, explica Márquez, li va aportar més confiança, tot i que l’aposta econòmica sigui més elevada.

Per a Márquez, aquest també és un bon moment per emprendre iniciatives empresarials, tot i la covid. I també ho és per a un negoci de reparacions com és Elde. «Incentivem a reparar, perquè afavoreix el reciclatge», diu Montse Márquez.