El president espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir la posada en marxa «imminent» d’un «pla de xoc contra la desocupació juvenil» que permetrà «oferir formació o facilitar la contractació» de «més d’un milió de joves» en els pròxims tres anys. El pla destinarà a les comunitats autònomes 600 milions d’euros per finançar contractes formatius que atorguin oportunitats d’ocupació i formació per a menors de 30 anys, i invertirà paral·lelament 765 milions més en «programes innovadors» dedicats a l’ocupació jove, a oferir una primera experiència professional, a fomentar la investigació o la millora de la seva capacitació en àmbits «de futur» com són la digitalització, l’economia verda, la transició ecològica.

El president va anunciar que a més d’aquestes dues actuacions, el Govern també renovarà el sistema de garantia juvenil per crear «la garantia juvenil plus», que «serà un autèntic pla d’ocupació digne per a joves i comptarà amb els recursos del Fons Social europeu de prop de 3.000 milions entre l’any 2021 i 2027».

Sánchez va fer aquestes manifestacions en el 43è Congrés Federal de la UGT, on va ser rebut amb aplaudiments i va repassar les actuacions del seu govern per plantar cara a la crisi de la covid i aplicar polítiques socials. Va destacar «l’escut social històric» que l’Estat ha desplegat per «afrontar la pitjor crisi sanitària de l’últim segle» i «per evitar que la recessió es transformés amb més recessió d’ocupació». En aquest context, va situar l’ocupació juvenil com un dels reptes més urgents del seu mandat. «No permetrem que els nostres joves tornin a pagar la crisi», va dir després de recordar que els joves estan forçats a viure una mena «d’adolescència perpètua» que no els deixa emancipar, que els fa compaginar en moltes ocasions estudis i feina, i que endarrereix la decisió de ser pares. «Demanen oportunitats i un horitzó d’estabilitat i futur», i «tenim l’obligació de crear aquestes oportunitats», va sentenciar.

El president també va llançar un missatge al PP: «Tinc una mala notícia per a la dreta: queden 31 mesos perquè acabi la legislatura i farem coses per als ciutadans del nostre país».