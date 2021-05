El Centre de Formació Pràctica de Manresa (CFP) i el centre tecnològic Eurecat van signar ahir una aliança amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat de les empreses del sector metall-mecànic de la Catalunya Central i del conjunt de Catalunya i de formar en els nous reptes de la indústria.

El conveni de col·laboració signat estableix per primera vegada un marc de cooperació estable entre el CFP, com a centre de referència per a professionals i empreses especialitzat en tècniques de fabricació en el sector metall-mecànic, i Eurecat, com a referent en tecnologies de fabricació avançada. L’acord va ser signat ahir protocolàriament a la seu territorial de Manresa d’Eurecat (l’antic CTM) per la presidenta de la Fundació Lacetània, Sílvia Gratacòs, i el president d’Eurecat, Xavier Torra, davant la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

El Centre de Formació Pràctica i Eurecat col·laboraran en l’explotació dels seus tallers i laboratoris i en projectes de fabricació avançada, en àmbits com la indústria 4.0, la producció sostenible o la digitalització, segons va explicar ahir Juanjo Martín, gerent territorial d’Eurecat Manresa. L’aliança pretén impulsar «una oferta altament avançada» en camps vinculats al disseny, la mecanització, el plegat de xapa, el prototipatge, el manteniment industrial o la metrologia, entre d’altres, mitjançant serveis i cicles formatius per al sector.

En aquest sentit, el CFP i Eurecat Academy, la marca de formació d’alta especialització d’Eurecat, impulsen el seu primer cicle formatiu de materials avançats. El cicle ofereix vuit formacions especialitzades en materials bioplàstics, l’alumini, els materials compostos i els acers, a més de dues formacions de caràcter més tècnic que permetran als alumnes conèixer el comportament mecànic dels acers d’alta resistència i un seminari de tenacitat a la xapa metàl·lica. L’acord marca futures col·laboracions entre les dues institucions en tasques com serveis de suport per a la mecanització de peces, prototipatge i utillatges.

La iniciativa compta amb el recolzament de la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages, la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central i Pimec.

Durant l’acte, Joan Ramon Perdigó, president del CFP i de la patronal del metall, va considerar aquesta aliança com el fruit de la «bona sintonia entre el teixit empresarial i les institucions, imprescindible per sobreviure en un món cada vegada més competitiu». Perdigó va reclamar a l’administració un reconeixement del pla educatiu del CFP i Eurecat per part del sistema universitari, a més d’un accés a beques.

Sílvia Gratacòs va assenyalar la coincidència, aquest curs, del vintè aniversari del CFP i del 30è de la Fundació Lacetània (dels quals properament es donarà a conèixer el programa d’activitats), i va destacar que el centre forma anualment un miler de persones. A més, va pronosticar que el CFP esdevindrà «un referent a tot Catalunya» en l’àmbit de la formació industrial.

Per la seva banda, Xavier Torra va reclamar «aprofitar sinèrgies en un país tan petit i de recursos escadussers», com ho fa aquesta aliança. «Avui ningú no té prou força sol», va reblar.

Va tancar l’acte l’alcalde Marc Aloy, que va apostar per incidir en l’acord público-privat, que és «necessari i imprescindible». L’acord, va dir Aloy, «cohesiona la ciutat en un país desequilibrat territorialment».

El conveni signat ahir marca un recorregut conjunt de les dues institucions, que fins ara només havien col·laborat de manera puntual. El CFP i Eurecat treballen per aconseguir fons europeus de la macrobossa dels Next Generation EU per dotar de recursos el seu projecte Digi-Fac. Es busquen tres milions d’euros, que han de servir per ampliar les instal·lacions del Centre de Formació Pràctica, als baixos del Palau Firal, un projecte (avançat per Regió7 el passat mes de setembre) que ja va rebre el vist-i-plau de Foment i de la Unió Patronal Metal·lúrgica per ser considerat una estructura formativa de país.