L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha acollit aquest mes un seminari virtual sobre ciberseguretat adreçat a les empreses de la comarca. L’objectiu de la sessió, dins el programa Digitalitza’t de Foment de Treball Nacional i amb la col·laboració de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, és impulsar la transformació digital de les pimes. Una trentena d’empreses berguedanes hi van participar per millorar en aspectes digitals i conèixer recursos per protegir-se i els riscos que poden evitar. Josep Maria Serarols, president de l’ACEB, va obrir la sessió. Hi van intervenir Maria Mora, directora del departament d’Innovació del Foment del Treball, i Josep de la Casa, formador de l’Agència de Ciberseguretat, que va parlar de la campanya #NegoCibersegur, amb recursos per protegir-se digitalment.