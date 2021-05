Pepe Àlvarez va ser reelegit ahir secretari general d’UGT amb el 85,83% dels vots del 43è congrés que el sindicat va celebrar a València. Continuarà fins al 2025 al càrrec que ocupa des del 2016, i liderarà una executiva de 16 membres. Durant el seu discurs de clausura del congrés, Álvarez va afirmar que el govern de coalició actual «és el millor que podem tenir els treballadors sense cap mena de dubte», però «nosaltres volem que a més faci la millor política possible per als treballadors i per això insistirem una i mil vegades que volem la derogació de la reforma laboral» del PP. A primera fila hi havia la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero i també el president valencià, Ximo Puig. El secretari general d’UGT va dir que si s’hagués derogat ja la reforma laboral «avui tindríem la CEOE mansa i negociant». «Cal treure’ls tota esperança que si no es posen d’acord amb nosaltres no hi haurà canvis», va apuntar.