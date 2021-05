Les gelades d’aquesta primavera faran caure la producció de préssec i nectarina un 11% en relació amb el 2020 –marcat ja per una davallada productiva important- i un 34% respecte a la mitjana dels darrers cinc anys, segons les previsions d’Afrucat i el Departament d’Agricultura.

Però no només hi haurà menys producció a Catalunya sinó que aquesta caiguda es dona de forma generalitzada entre els països productors europeus, una situació que fa esperar enguany uns preus «raonables i correctes». Afrucat preveu que es reduiran les exportacions de fruita de pinyol fora de la Unió Europea per cobrir la demanda interna. La davallada de producció també comportarà que es necessiti entre un 30 i un 40% menys de mà d’obra que en una campanya normal.

La collita serà una de les baixes dels darrers anys per les gelades dels mesos de març i abril que han afectat especialment les zones productores de Lleida i Tarragona, amb danys que oscil·len entre el 20 i el 100%. També cal sumar-hi la davallada de superfície productiva a partir del veto rus, incentivada per Agricultura i que va suposar l’arrencada d’unes 1.300 ha de fruita de pinyol. Segons les primeres estimacions d’Afrucat, la producció a Catalunya se situarà entorn de les 306.610 tones, respecte les 342.682 tones del 2020 –en què ja va caure força la producció per pedregades i problemes de quallat i floració- i les 507.270, de la campanya 2019. Tot i això, si no es registren pedregades durant l’estiu, el producte tindrà una bona qualitat. La collita de préssec i nectarina començarà enguany entre 4 i 7 dies més tard del que seria habitual.

Pel que fa a la nectarina, la producció serà d’unes 121.390 tones, un 11% per sota de la darrera campanya però un 40% de la mitjana dels últims cinc anys. En préssec pla, la collita serà de 86.660 tones (-14% respecte el 2020 i -31% que la mitjana 2016-2020); en préssec rodó se situarà en les 76.320 tones (-5% i -31%); i en les 22.240 tones en pavia o préssec groc, que creix un 4% si es compara amb el 2020 i que registra un descens del 5% respecte la mitjana dels darrers cinc anys.