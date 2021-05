Les pernoctacions en establiments hotelers es van enfonsar el 70,6% en els quatre primers mesos de l’any respecte al mateix període de 2020 per l’impacte de la pandèmia del coronavirus sobre el sector turístic, segons ha informat aquest dilluns l’Institut Nacional d’Estadística (INE). A l’abril les pernoctacions als hotels espanyols van superar els 4 milions, dels quals 2,68 milions van ser protagonitzades per residents a Espanya i prop de 1,2 milions per visitants estrangers. L’estada mitjana a l’abril es va situar en 2,1 pernoctacions per viatger i el nombre d’establiments hotelers oberts a Espanya va ser de 9.195 establiments hotelers, el 50,9% del total del directori. L’INE no ofereix la comparativa anual d’abril de 2021 sobre abril de 2020 pel fet que els establiments hotelers van romandre tancats llavors per a la realització de qualsevol activitat turística, per la qual cosa no va haver-hi ni entrada de viatgers ni pernoctacions durant aquell mes.