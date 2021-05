El servei de Rodalies Renfe de Barcelona tindrà avui uns serveis mínims del 75% a causa de la vaga convocada per CCOO i UGT de 7 a 10 del matí i de 4 a 7 de la tarda. La vaga està convocada per la «necessitat desesperada» de personal i la «passivitat i deixadesa» del gestor ferroviari. Els serveis de llarga distància convencional i alta velocitat tindran un servei mínim del 77% i els trens Avant un 60%. En total hi haurà onze trens afectats en aquests serveis.

Fonts de la UGT apunten que, durant els últims mesos, el Govern ha pres «decisions desafortunades» en matèria ferroviària, i lamenten que el servei que ofereix Renfe sigui «més car i pitjor» que el del Metro de Barcelona i la xarxa d’autobusos. «Això descapitalitza de personal el servei comercial a Catalunya», subratlla. El sindicat lamenta la manca de control als trens, que provoca que molts passatgers no paguin bitllet, fet que resta importants ingressos.